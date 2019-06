Ook vandaag geen eindexamenuitslag voor leerlingen Calvijn College

AMSTERDAM - De 77 leerlingen van de vmbo-kaderklassen het Calvijn College die sinds vorige week woensdag op de uitslag van hun eindexamen wachten, zitten nog altijd in onzekerheid. Wel zou er morgen meer over de situatie bekend kunnen worden.

Een woordvoerder van de middelbare school laat weten dat de scholieren vandaag in ieder geval nog geen antwoord krijgen. De onderwijsinspectie bevestigt dat, maar een woordvoerder van de inspectie zegt wel dat er morgen 'meer informatie' komt. Of dat betekent dat ook de uitslag morgen zal volgen, is niet duidelijk.

Uit het onderzoek van de onderwijsinspectie kwam voren dat meerdere toetsen van meerdere vakken niet geregistreerd zijn of misschien zelfs nooit gemaakt zijn. De inspectie moet daarom aanvullend onderzoek doen.

Minister Arie Slob (Onderwijs) liet vrijdag weten dat hij de situatie betreurt. "Het is aan de school en aan de inspectie om op een zo kort mogelijke termijn te zorgen voor duidelijkheid voor deze leerlingen. Mij is verzekerd dat alle inspanningen hierop gericht zijn. Ik houd u op de hoogte van het verdere verloop."

Een van de gedupeerde leerlingen laat vandaag weten het jammer te vinden om nog langer te moeten wachten. "Ik wil gewoon dat ik, als ik toetsen goed heb gemaakt, niks hoef te doen en dat ik ook meteen klaar ben met mijn school."