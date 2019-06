Stel rijdt rond in gestolen bestelauto: man uit Den Haag opgepakt

HAARLEMMERMEER - De politie heeft gisteren een 26-jarige man uit Den Haag opgepakt op verdenking van diefstal van een bestelauto. Agenten kwamen de verdachte in de Haarlemmermeer op het spoor dankzij ANPR-apparatuur.

Met ANPR scant een camera kentekens van voorbijrijdende voertuigen. De gelezen kentekens worden vergeleken met een referentiebestand in een computersysteem. Dit bestand bevat kentekens die op naam staan van personen die worden gezocht, boetes open hebben staan of om andere redenen bij de politie bekend zijn.

De ANPR-apparatuur gaf een hit toen de auto, een lease-bestelwagen die stond gesignaleerd als gestolen, op de A4 in de Haarlemmermeer reed. Agenten hebben de auto aan de kant gezet op de Grote Belt in Hoofddorp. De twee inzittenden verklaarden dat ze de bestelauto hadden geleend van een vriend en er niet van op de hoogte waren dat de auto was gestolen.