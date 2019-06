Verdachten bowlingbrand Venhuizen wijzen naar elkaar

VENHUIZEN - De vier verdachten in de zaak van de brand in bowlingcentrum in Venhuizen, spreken elkaar tegen. Dat bleek vandaag op de eerste zittingsdag in de rechtbank van Alkmaar, waar de zaak inhoudelijk wordt behandeld. Ze ontkennen allemaal iets met de brand te maken te hebben gehad.

Het is 5,5 jaar geleden dat het bowlingcetrum in Venhuizen op eerste kerstdag 2013 volledig is afgebrand. De zaak heeft lang op zich laten wachten, maar vandaag staan vier verdachten terecht voor de brand. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van betrokkenheid bij het in brand steken van het bowlingcentrum. Een van de verdachten, Clay K., wordt ook verdacht van afpersing.

Eerste zittingsdag

Tijdens de zitting vandaag geven twee van de verdachten, Clay K. en Patrick Z., aan zich weinig te kunnen herinneren van wat er zich heeft afgespeeld en hoe de contacten zijn geweest in de periode rond de brand. Ze beroepen zich ook op hun zwijgplicht.

Uit telefoontaps die vandaag in de rechtbank besproken werden, blijkt dat er wel degelijk contact is geweest tussen de verdachten in die tijd, maar het wordt niet duidelijk welke rollen ze precies hebben gehad omdat ze elkaar in verklaringen tegenspreken.

'De fik erin'

Zo zou Arthur W., de man van de eigenaresse van het bowlingcentrum, weleens hebben geroepen 'de fik erin', maar dat nooit letterlijk zo bedoeld hebben. Het bowlingcentrum liep slecht in die tijd. Er was een grote schuld en zijn vrouw werkte zeven dagen in de week om de zaak draaiend te houden. Uit frustratie zou Arthur W. daarom deze uitspraak hebben gedaan, maar hij zou volgens zijn advocaat nooit de opdracht hebben gegeven aan Clay K., om de zaak in brand te steken.

In een eerdere politieverklaring heeft verdachte Clay K. iets heel anders verklaard, namelijk dat hij wel degelijk door Arthur W. is gevraagd de bowlingbaan in brand te steken. Hij zou dit verzoek hebben geweigerd.

Ook verdachte Robert Z., die nu en ook ten tijde van de brand in detentie zit voor een andere zaak, verklaart dat Clay K. dit verzoek zou hebben gehad. Hij zegt dat hij hem ook heeft afgeraden in te gaan op het verzoek.

Dag twee

De complexe zaak gaat woensdag verder. Dan houden de advocaten van de verdachten hun pleidooien en zal ook de strafeis van het Openbaar Ministerie bekend worden gemaakt.