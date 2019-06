Wieringerwaard viert eerste kermis zonder kroeg en botsauto's

WIERINGERWAARD - De kermis van Wieringerwaard verloopt anders dan andere jaren. Café Het Wapen van Wieringerwaard staat te koop en ook de kermis zelf is kleiner dan andere jaren. De botsauto's, het hart van iedere kermis, zijn er niet meer bij.

Alhoewel de zon volop schijnt vanmiddag, maken inwoners zich toch wel zorgen over de kermistraditie. "Toen ik 15 was, was de kermis veel groter en kon je je er de hele dag vermaken", vertelt een van de bezoekers. "Het valt voor de kinderen toch wel tegen. Ik hoop voor hun dat dit wel blijft bestaan."

Op de kermis staan nog een snackwagen, een oliebollenkraam, een zweefmolen, de grijpers en een ballengooitent. Alles past makkelijk op het kleine parkeerterrein bij het zwembad. Heel druk is het niet, maar de ondernemers zien het ook voor volgend jaar wel weer zitten. Wel houden ze met een schuin oog de tarieven van de gemeente in de gaten.

Voor het raam van het oude café hangt een bord "te koop". Om de traditie van de eerste deun op de laatste dag van de kermis niet helemaal verloren te laten gaan, drinkt een groepje kermisgangers een biertje bij iemand in de tuin. "Een klein privé feestje dan maar."

"Dit is toch wel het mooiste feestje van het jaar", vertelt één van hen. "We doen het nu even zo, maar misschien dat het volgend jaar wel weer groter gevierd kan worden."

"De kroeg moet gewoon weer open gaan. Kan iemand het niet gewoon kopen", lachen ze.