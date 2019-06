File door aanrijding op A7 bij 't Kalf in Zaandam

ZAANDAM - Op de A7 bij 't Kalf in Zaandam loopt het aan het begin van de avondspits vast door een aanrijding met een auto. Richting Hoorn is er een file ontstaan.

Volgens Rijkswaterstaat is door het ongeval de avondspits een "stuk taaier daar". "Richting Hoorn loop het vast." Op dit moment staat er een korte file, maar die wordt snel langer. De linkerrijstrook is dicht.

Het is niet bekend wat er precies is gebeurd. Een berger is aanwezig om de auto weg te slepen. Ook is het niet bekend of er iemand gewond is geraakt.