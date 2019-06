ANWB schrijft brandbrief aan nieuw provinciebestuur: 'Meer geld voor verkeersveiligheid'

NOORD-HOLLAND - De ANWB is niet blij met het coalitieakkoord dat door de provincie Noord-Holland gepresenteerd is. Er is te weinig geld uitgetrokken voor verkeersveiligheid, blijkt uit een brief die NH Nieuws in handen heeft.

In de brief is te lezen hoe de ANWB in mei een rondetafelgesprek heeft gehad met de verschillende potentiële coalitiepartijen om hun visie op mobiliteit in de provincie duidelijk te maken.

Zo geven ze aan blij te zijn met de investeringen die gemaakt worden in onder andere bereikbaarheid en de natuur, om de groei van de provincie te kunnen faciliteren. De ANWB is echter niet blij met de afwezigheid van duidelijke afspraken over verkeersveiligheid.

Zo blijkt uit onderzoek dat 16 procent van de provinciale wegen een 'risicovolle weginrichting' heeft, maar heeft de coalitie in het akkoord geen woord over deze risico's gerept. Wel geeft de ANWB aan blij te zijn met de toegezegde zes miljoen euro voor fietsbeleid, waarmee onder andere aandacht zal worden besteed aan veiligheid voor fietsers.

Ambities verhogen

De ANWB geeft aan graag samen te willen werken met de nieuwe Gedeputeerde voor Mobiliteit om te kijken 'of de ambities voor verkeersveiligheid verhoogd kunnen worden.'