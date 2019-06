Laatste werkdag gedeputeerde Jaap Bond: "Ik laat twaalf mooie jaren niet verzieken"

HAARLEM - Na twaalf jaar moet Jaap Bond gedwongen vertrekken uit het provinciehuis. Met twaalf jaar was de CDA'er de langstzittende gedeputeerde. Maar nadat zijn partij niet terugkeerde in het college, is vandaag dan de laatste werkdag.

"Het is heel dubbel dat ik hier nu de dozen in sta te pakken. Het hoort erbij en het is goed zo. De nieuwe gedeputeerde kan de kast weer vullen met nieuw beleid en hopelijk nieuwe successen", aldus Bond. Toch doet het vertrek ook wel pijn.



Gesprek met formateurs

De Volendammer had graag nog vier jaar doorgegaan. Maar nadat het CDA een zetel verloor en van vijf naar vier ging, zag het er al somber uit. En na het gesprek met de formateurs Cornelis Mooij (VVD) en Laura Bromet (CDA) wist hij voldoende. "Ze zeiden in het eerste gsprek al dat de verschillen tussen GroenLinks en het CDA wel heel groot waren. Ik antwoordde dat het verschil tussen de VVD en GroenLinks nog veel groter is en toen antwoorden ze dat die negen zetels had. Dan kun daar wel wat uithalen."

Uiteindelijk sloten GroenLinks, VVD, D66 en de PvdA een akkoord met elkaar. Als alles volgens plan verloopt, wordt het college vanavond geïnstalleerd en dus heeft Bond vandaag nog een paar laatste gesprekken en is het verder ook vooral dozen inpakken. "Maar ik ga niet achter de geraniums zitten. Ik ga nu eerst een maand slapen en ga dan ook eens nadenken over de aanbiedingen die ik heb gehad."



Wennen

Wat dat is wil Bond nog niet kwijt. Mogelijk dat het een combinatie wordt van werk, maar ook meer tijd voor familie. "Al moet mijn vrouw er nog heel erg aan wennen. Die zei: 'dit is het toch niet voor komende tijd?' Dus ik moet haar snel geruststellen met een nieuwe job", vertelt Bond lachend.



Een uitgebreid interview met Jaap Bond over zijn jaren als gedeputeerde, maar ook zijn entree in de provinciale politiek is vrijdag 21 juni vanaf 17.10 op tv te zien en op deze website.