Wilfred is zwemwaterinspecteur: "Onze wens is een veilige en hygiënische zwemplek"

OVERVEEN - Om ervoor te zorgen dat iedereen zonder zorgen kan zwemmen, worden alle officiële zwemlocaties in Noord-Holland regelmatig gecontroleerd. Zwemwaterinspecteur Wilfred van Leuveren legt uit hoe dit in z’n werk gaat, waar hij op let en wat er gebeurt als een zwemplek niet voldoet aan de normen.

Vandaag controleert Wilfred van Leuveren samen met zijn collega Jordan Vlek speelvijver ‘t Wed in de Kennemerduinen bij Overveen. Van Leuveren is zwemwaterinspecteur bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUDNHN). Met zijn collega’s controleert hij dagelijks zwemlocaties in heel Noord-Holland.

Werkwijze

Als eerste wordt de bodem van het zwemwater binnen de ballenlijn gecontroleerd. "Wij kijken naar hoe de bodem afloopt, of er geen kuilen zijn en of de bodem stabiel is of dat er een sliblaag ligt. En of er geen objecten zijn die gevaar kunnen opleveren, zoals boomstammen en dergelijke. Ook controleren wij of de drijflijn op de juiste diepte ligt zoals aangegeven", vertelt Van Leuveren terwijl hij met zijn collega in een waadpak door het ondiepe water loopt.

Op het strand ziet Van Leuveren een probleem. Door de hevige regenbuien zijn er meerdere kuilen ontstaan in het zand bij de waterkant. "Kuilvorming heeft als risico dat vogels hier in gaan zitten en gaan poepen. En als daarna kinderen erin gaan spelen, kunnen ze daar ziek van worden", aldus Van Leuveren. Hij gaat de beheerder van het gebied (PWN) benaderen om hier iets tegen te doen en het strand te egaliseren.

De waterkwaliteit wordt elke twee weken gecontroleerd door de waterbeheerder. Dan worden er monsters genomen om te testen op blauwalg, parasieten en bacteriën. De gegevens worden gedeeld met de zwemwaterinspecteurs van de RUDNHN.

Maatregelen

"Als de zwemplek niet voldoet aan de wettelijke hygiëne en veiligheidsvoorschriften volgen er maatregelen. Dat kan leiden tot een waarschuwing of een negatief zwemadvies. En in het uiterste geval zelfs tot een zwemverbod", vertelt Van Leuveren. Deze informatie wordt dan vermeld op de informatieborden bij de locatie en op zwemwater.nl.

Op zwemwater.nl vind je een overzicht van alle 160 officiële zwemlocaties in de natuur van Noord-Holland. Hier zie je per zwemplek de laatste informatie over de waterkwaliteit en de voorzieningen.

