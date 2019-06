Amsterdamse studenten buigen zich over fileproblematiek Zandvoort: "Parkeren in Heemstede"

ZANDVOORT - Je auto parkeren in Heemstede en dan via een 'pop-up OV-fiets' door naar Zandvoort. Dat zou een oplossing kunnen zijn voor het fileprobleem van en naar Zandvoort op drukke dagen. Een groep Amsterdamse studenten boog zich een dag én een nacht over het filevraagstuk en presenteerde maandagochtend hun plannen.

De studenten doen mee aan de Amsterdam City Challenge in het AMS Institute. Ze buigen zich 24 uur lang over een vraagstuk wat in of rond Amsterdam speelt en proberen daar nieuwe oplossingen voor te bedenken. Het gaat dan vooral over mobilititeit. Hoe kan bijvoorbeeld de drukte op de Amsterdamse fietspaden verminderd worden en wat voor slimme technologie heb je daarbij nodig? Deze wedstrijd maakt weer onderdeeel uit van het festival WeMakeThe.City, wat de hele week in de stad plaatsvindt.

Parkeren in Heemstede

Wouter Johanns is 'MSc-MADE'-student aan het AMS Institute en buigt zich met zijn groep over het Zandvoortse fileprobleem. Ze hebben geconcludeerd dat er vooral kansen liggen op de fietspaden naar het kustdorp. "Je zou bijvoorbeeld in Heemstede kunnen parkeren en dan met de ov-fiets door de duinen naar Zandvoort kunnen rijden. We hebben wel wat velden gezien waar mensen hun auto kunnen parkeren." Rosanne van Miltenburg zit in dezelfde groep. "We noemen het de 'pop-up-OV-fiets', die je al kent van bij de stations. Dan rijd je straks lekker twintig minuten door de duinen in plaats van veertig minuten in een file te staan."

Lees ook: 'Kwart miljoen racefanaten registreren zich voor kaartjes F1 in Zandvoort'

Bekend idee

Nu wordt er al langer gesproken over 'overstapplekken' en het inzetten van ov-fietsen bij de Formule 1. Dus helemaal nieuw is het idee van de studenten niet. Maar dat geeft niet, ze hebben maar 24 uur de tijd en komen zelf niet uit de omgeving van Zandvoort. Alle ideeën zijn welkom vandaag en wie weet leidt het wel weer tot een andere mooie oplossing.

Arthur Rietkerk begeleidt de studenten namens de provincie Noord-Holland en is tevreden. "Het gaat natuurlijk ook wat ver om nu ineens even slimmer te zijn dan al die mensen die er al mee bezig zijn. Maar het is altijd goed om frisse, nieuwe ideeën proberen te ontwikkelen."

Lees ook: Provincieplannen voor Haarlem: miljoenen naar betere bereikbaarheid Zandvoort

Oplossing over zee?

Rietkerk heeft de studenten ook nog gewezen op de mogelijkheden over zee, maar daar hebben ze niets mee gedaan. "Het lijkt mij bijvoorbeeld een leuk idee om met een hoovercraft of landingsvaartuig te gaan. Vanuit IJmuiden en bijvoorbeeld Langevelderslag en dan via zee het strand op, even oversteken en je bent op het ciruit."