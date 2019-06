Herkansers aan de bak na PostNL-blunder: "Ik zou nu op vakantie zijn"

DRIEHUIS - Dikke pech voor 38 leerlingen van het Duin en Kruidberg Mavo in Driehuis. Door een fout van PostNL zijn de opgestuurde examens zoek geraakt en moesten de leerlingen ze vandaag opnieuw maken.

Langzaam druppelen de leerlingen binnen die het herexamen moesten doen. Op 5 juni bleken 38 examens van leerlingen van het Duin en Kruidberg Mavo door een fout van PostNL verdwenen. Heel blij kijken de leerlingen niet: "Ik zou eigenlijk de 14e op vakantie gaan dus die heb ik moeten cancelen", zegt Annouschka Jansen geïrriteerd.

Lees ook: Pijnlijke fout van PostNL: 38 eindexamens kwijtgeraakt van school in Driehuis

De school heeft de leerlingen het slechte nieuws meteen verteld, al hield PostNL wat excuses betreft de kaken stijf op elkaar. Ook dat vinden de leerlingen geen stijl: "Dan heb je zo'n grote verantwoordelijkheid, raak je examens kwijt en dan wordt er niet eens een excuus gemaakt", zegt Delilah Lemoine boos. "Wij zitten achteraf met de ellende."

PostNL laat weten vandaag een kleinigheidje uit te delen aan de gedupeerde herkansers. Hiervoor hadden de leerlingen nog niks gehoord, maar voordat zij opnieuw aan de bak moesten voor hun examens van Duits en Biologie kregen ze het presentje van het postbedrijf.

Een drie om te slagen

Aan vertrouwen geen gebrek, want veel leerlingen hoefden zich voor deze herkansingen niet meer volledig in te zetten. "Ik moet een drie halen om te slagen", vertelt Delilah. "Als die vorige niet kwijtgeraakt was, dan was ik nu geslaagd geweest." Ook Annouschka is zeker van haar zaak: "Ik moet mijn naam op mijn blaadje zetten en dan ben ik klaar."

Lees ook: Gedupeerde eindexamenleerlingen van school in Driehuis vandaag opnieuw aan de bak

De opnieuw gemaakte examens worden binnenkort nagekeken en op 28 juni horen de herkansers of ze nu echt officieel geslaagd zijn.