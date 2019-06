Eerste boeren 'hackathon' voor milieuvriendelijkere landbouw

WIERINGERWERF - Schonere oevers en betere bloemkolen met organische mest; drie dagen lang buigen studenten, wetenschappers en boeren zich over problemen in de landbouw. Dat gebeurt tijdens de eerste 'hackathon' in Wieringerwerf die de provincie Noord-Holland organiseert. "We hacken hier letterlijk de problemen van boeren."

Acht ondernemers uit de provincie hebben zich aangemeld met problemen waar ze tegen aan lopen. "Ze stellen zich kwetsbaar op en we willen ze graag helpen," vertelt Daniëlle Lieuwen van de provincie aan NH Nieuws. "Er wordt gekeken naar mogelijkheden om de grond zo vruchtbaar mogelijk te houden. Of hoe je de randen van de sloot zo kan inrichten dat er verschillende bloemen en planten groeien, maar dat koeien er nog gewoon kunnen drinken."

Lees ook: Vieze, natte en bruine onderbroeken voor gezonde toekomst

Bloemkoolteler Wim Reus uit Hem wil graag meer organische mest gebruiken en minder ploegen, maar hij loopt tegen regelgeving aan. "Het liefst start ik een proefproject, zodat ik boetevrij zo kan bemesten als ik het wil. Hopelijk ziet de regering in, dat het op mijn manier beter is voor de omgeving."

'Natuurinclusief'

De provincie Noord-Holland organiseert de 'hackathon' samen met het Clusius College, Doon innovatieprofessionals, Greenport Noord-Holland-Noord en LTO Noord. Daniëlle Lieuwen: "Voor het nieuwe provinciebestuur is vooral biodiversiteit en 'natuurinclusieve landbouw' belangrijk voor een ecologisch houdbare vorm van voedselproductie."