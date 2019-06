Amsterdamse criminelen opgepast: deze agent is een 'superherkenner'

AMSTERDAM - Politie-rechercheur Robert (schuilnaam) heeft een bijzondere gave. Hij kan op basis van foto's criminelen vanaf een grote afstand herkennen. Door zijn talent heeft hij al een aantal spectaculaire aanhoudingen kunnen verrichten.

Hij vertelde vandaag anoniem over zijn rol als 'superherkenner' bij de politie in de uitzending van Spitstijd op NH Radio.

Robert heeft altijd geweten dat hij een goed fotografisch geheugen heeft, maar kwam er pas echt achter hoe bijzonder dat was toen hij bij de politie ging werken. "Daar werken we met briefings, waar foto's in staan van mensen die gezocht worden. Tijdens een van mijn allereerste stages die ik liep, herkende ik meteen iemand die in een briefing had gestaan."

Daar bleef het niet bij: een aantal spectaculaire aanhoudingen volgde later, met als hoogtepunt de arrestatie van de Ierse crimineel 'Fat' Freddie Thompson. "Ik was op dat moment in een busje onderweg naar het centrum van Amsterdam. Prompt komt 'Fat' Freddie Thompson mij voorbijgereden."

Alleen een foto gezien

Robert herkende hem gelijk en dat terwijl hij een aantal weken daarvoor alleen een foto van hem heeft gezien. In een flits - in een van de drukste straten van Amsterdam - pikte hij de crimineel er zo uit. "Het klinkt heel gek. Op zo'n moment krijg je ook echt een adrenalinestoot." Ze gingen er direct achteraan en pakten de man op.

Ook de crimineel zelf was verbaasd dat hij werd herkend, vertelt Robert. "Hij zat stomverbaasd in de cel. Hij zei geen woord meer. Uiteindelijk doorbrak hij de stilte met de vraag: 'hoe is het in godsnaam mogelijk dat jij mij hier in Amsterdam herkende?' Hij vond het ongelofelijk."