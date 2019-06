Te zwaar verkeer op oud grachtje Edam: "We krijgen scheuren in de huizen"

EDAM - Bewoners van het Groenland in Edam zijn helemaal klaar met vuilniswagens die door het middeleeuwse stadje rijden om vuilniscontainers te legen. “Het moet anders, desnoods met paard en wagen”, vertellen de buurtbewoners.

Neeltje van der Kooi maakt zich ernstige zorgen om de huizen aan de het smalle grachtje waar ze woont. “Als ze langs rijden trillen de kopjes en komen de scheuren in de huizen”. Evert-Jan Reilingh wijst op een ijzer hekje en een houten brug waar de vrachtwagens volgens hem tegenaan zijn gereden. “Sommige stukken zijn afgebroken en worden niet eens meer vervangen.

Ook Gary Kok vindt de vrachtwagens een doorn in het oog. “Er zijn prachtige ondergrondse containers maar er is niet nagedacht hoe ze leeg te maken."

Er is ondertussen een klachtenbrief naar de gemeente gegaan, vergezeld met handtekeningen van bijna alle bewoners van het Groenland. Tegelijkertijd zijn er borden met de tekst 'langzaam' aan bomen gehangen. Tot nu toe is er nog geen reactie van de gemeente volgens de drie. “Zelfs geen bevestigingsmail of -brief”, laat Neeltje weten.

Een BOA van de gemeente heeft de bewoners onmiddellijk gesommeerd om de borden en het spandoek van de bomen af te halen op straffe van een hoge boete. Onbegrijpelijk, vinden de drie. “Daar is dus kennelijk wel tijd voor." De borden en het spandoek zijn ondertussen in de voortuinen geplaatst.

De gemeente heeft ondertussen aan NH laten weten de brief met handtekeningen te hebben ontvangen en in behandeling te hebben genomen.