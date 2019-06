'Kwart miljoen racefanaten registreren zich voor kaartjes F1 in Zandvoort'

ZANDVOORT - De Formule 1-fans waren er als de kippen bij: ruim een kwart miljoen racefanaten hebben zich geregistreerd voor de Nederlandse Grand Prix in Zandvoort. Tussen 25 juni en 9 juli kunnen de gelukkigen na een loting online kaarten bestellen.

Dat meldt het Haarlems Dagblad. De racefans gaven hun gegevens door aan de organisatie van de Heineken Dutch Grand Prix, zoals de race officieel gaat heten. Dat kon tot gisteravond middernacht.

De gelukkigen die door de loting komen, krijgen een unieke link die op 24 juni wordt verzonden. Ze kunnen vervolgens maximaal zes entreebewijzen per registratie kopen, zo meldt de krant. Met de link wordt toegang gegeven tot de webshop van de Dutch GP. Volgens Haarlems Dagblad zijn de kaartjes te koop vanaf 140 euro.

Eind juli of begin augustus zou duidelijk moeten worden of de kaarten op de gewenste data beschikbaar zijn. Dan wordt ook duidelijk in welk weekend de race wordt verreden.

"We moeten eerst kijken hoeveel mensen hetzelfde willen", zegt Simone Keijzer van de Dutch GP tegen de krant. Daarom wordt ook aangeraden om bij het kopen van de kaartjes de mogelijkheid van alternatieve tickets aan te vinken.

Speciaal tintje

Eerder liet de organisatie weten de Formula One Group (FOM) te hebben gevraagd geen Dutch Grand Prix te plannen rond 4 en 5 mei. In verband met de dodenherdenking en Bevrijdingsdag heeft dat weekend volgend jaar een speciaal tintje, omdat de oorlog dan 75 jaar geleden eindigde.