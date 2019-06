VIDEO: Duizenden bijen hangen aan winkelpand in hartje Alkmaar

ALKMAAR - Geen liefhebber van kleine, vliegende of krioelende insecten? Dan kan je wellicht beter even wegkijken. Een enorme zwerm bijen heeft namelijk de gevel van het voormalige pand van de Intertoys in Alkmaar overgenomen.

Op beelden, gemaakt door Jessica Horn, is te zien dat de beestjes met z'n duizenden over de stenen muur aan de Langestraat lopen. "Holy fuck", is zo ongeveer het enige wat de Alkmaarse uit kan brengen.

Ineke Oosterveen, medewerker van de naastgelegen juwelier Siebel, spotte de zwerm toen ze rond 12.30 uur aankwam bij de winkel. "Ze zijn de hele Langestraat door gevlogen, achter hun koningin aan, voordat ze landden in de gevel. Een prachtig gehoor en gezicht", vertelt ze aan NH Nieuws-verslaggever Maaike Polder.

Maar, zo geeft ze toe, een beetje lastig is het wel. "Ik moest mijn collega's overtuigen om open te gaan. Ze steken niet echt. Dat kunnen ze wel, maar dan gaan ze dood."

'Zwerm blijft hier'

De Alkmaarse heeft een imker gebeld om advies in te winnen. Omdat het om een beschermde diersoort gaat, mag de bijenhouder niks doen. "Er komt vanmiddag wel iemand kijken, maar de zwerm blijft wel hier", aldus Ineke. "Volgens de imker kan het wel een heel seizoen duren, de hele zomer dus."

Ook de gemeente mag en kan niks doen. Een gedeelte van de straat is afgezet met lint. Het winkelend publiek is onder de indruk van de enorme hoeveelheid bijen. "Wat een machtig wijf hè, die koningin", aldus de maker van de video. "Wat wonderlijk om dit in een winkelstraat te zien!"