Vieze, natte en bruine onderbroeken opgegraven voor gezonde toekomst

NIEUWE NIEDORP - Boer Tom Groot heeft vanmorgen samen met leerlingen van het Clusius College ondergoed opgegraven dat ze twee maanden geleden in een tulpenveld onder de grond hebben gestopt. Met de ludieke actie vragen ze aandacht voor een gezonde grond.

"Wij hebben zelf een rompertje begraven als knipoog naar het kindje dat wij binnenkort gaan krijgen", vertelt Boer Tom die bij het grote publiek bekend werd door zijn deelname aan Boer zoekt Vrouw, "We vinden het belangrijk dat toekomstige generaties van gezonde grond gebruik kunnen maken"

De actie is georganiseerd door de bollenkwekers en is komen overwaaien vanuit Canada waar ze het 'Soil your Undies Challenge' noemen. Op meerdere plaatsen in Nederland doen kwekers mee. De opgegraven onderbroeken worden nu opgestuurd naar een vakjury die uiteindelijk gaat kijken welke grond het meest gezond is.

Wormen en insecten

"Dit is mijn onderbroek", vertelt Karlijn van Andel van het Clusius College, "Er is niet veel meer van over. Wormen en insecten hebben het opgegeten. Dat zegt dat de grond hier heel gezond is".

"Katoen is een natuurproduct", vult Tom Groot aan, "Ik wist al dat we hier in een goed gebied zaten qua grond. De actie is hier heel erg geslaagd"