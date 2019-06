Dit is ervoor nodig om een officiële zwemlocatie te worden

AMSTERDAM - In Noord-Holland zijn ruim 150 officiële zwemlocaties in de natuur. Bij deze plekken weet je altijd of het er veilig en schoon is. Het nieuwe definitieve strand van IJburg is zo’n officiële zwemlocatie. Het strand is onlangs op 25 mei geopend en voldoet aan alle voorschriften.

Een officiële zwemlocatie word je niet zomaar. Je moet aan meerdere voorwaarden voldoen. In IJburg is er daarom dagelijks toezicht en de ballenlijn ligt op 1,4 meter. "Dat is voor kinderen gewoon een veilige diepte om lekker te kunnen spelen en zwemmen", vertelt Robert Verschoor projectleider van Gebiedsontwikkeling Oost van de gemeente Amsterdam en als opdrachtgever van het Strand IJburg.

Faciliteiten

"Ook hebben we gezorgd dat de hulpdiensten altijd het strand op kunnen in geval van nood en is er een EHBO-post. Daarnaast zijn er toiletten, parkeerplekken en sportfaciliteiten en is er al een winkeltje met strandbenodigdheden", vertelt Verschoor tegen NH Nieuws.

De kwaliteit van het water wordt elke twee weken gecontroleerd. Als er blauwalg of parasieten worden aangetroffen, wordt er meteen actie ondernomen. "Dan kijken we of we met een pomp het water kunnen verschonen. Maar als dat niet lukt, komt er een zwemverbod", vertelt Verschoor.

Veiligheid

Belangrijkste aan een officiële zwemlocatie is dat de veiligheid van de zwemmers gewaarborgd is. In IJburg was dat nog wel een dingetje. "Omdat het zand nog niet voldoende was gezet, werd de opening meerdere keren uitgesteld. En ook hebben we de ballenlijnen nog beter verankerd in de waterbodem", aldus Verschoor. Volgens hem is er nu geen gevaar meer voor drijfzand. Bovendien wordt het zand wekelijks gecontroleerd.

Hoewel de omgeving nog gebouwd moet worden, zijn de verwachtingen van het strand hoog. "Dit is nog maar het begin. Over een paar jaar komt er een prachtige boulevard, staan er horecapaviljoens en kan je hier heerlijk genieten van je wijntje, terwijl je uitkijkt over Amsterdam", vertelt Henk Zonderland, die als stedenbouwkundige plannen maakt voor het gebied.

Volgens Zonderland wordt IJburg Beach straks hét grote stadsstrand van Amsterdam. "Dan hoeven we niet meer met de trein of in de file te staan naar Zandvoort. Maar dan komt Amsterdam Beach eindelijk in gewoon Amsterdam te liggen", vertelt hij trots.

