Auto rijdt tegen slagbomen Vechtbrug in Weesp: N236 afgesloten voor verkeer

WEESP - De N236 bij Weesp is vanmiddag in beide richtingen afgesloten, omdat er een auto tegen de slagbomen van de Vechtbrug is aangereden. Volgens de politie is de brug hierbij defect geraakt.

Het is niet bekend hoe de auto tegen de slagboom heeft kunnen rijden. Vermoedelijk zou de brug opengaan en waren de slagbomen net naar beneden. De ruit van de auto is flink beschadigd geraakt. Of er gewonden zijn gevallen, is niet bekend.

De brug is in ieder geval afgesloten voor al het gemotoriseerde verkeer, ook de lijnbussen die de Vechtbrug moeten passeren. Fietsers kunnen nog wel over de brug heen.

Op dit moment is een monteur bezig om de schade te repareren. Het is niet bekend hoe lang dit gaat duren.