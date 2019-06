VIDEO: Dit is het duurste te koop staande huis in de provincie

AERDENHOUT - Ben jij op zoek naar een huis en heb je nog een paar miljoen spaarcenten op de bank staan? Dan is het 'bescheiden' optrekje aan de Bentveldseweg in Aerdenhout misschien wel iets voor jou. Voor een schamele 15 miljoen euro krijg je een gigantisch huis met vier hectare landgoed, een tuinhuisje van 300 vierkante meter en een tennisbaan.

Het huis dat in de volksmond 'Klein Bentveld' wordt genoemd is niet zomaar een huis. Het is namelijk het duurste te koop staande huis op de website Funda. De koper die al die miljoenen te besteden heeft krijgt een eindeloze lijst aan luxe, waaronder 37(!) kamers en 1.580 vierkante meter alleen al aan woonruimte.

Groene vingers

Naast het grote woonhuis is er ook nog een koetshuis en 't Jagthuys dat al een stuk groter is dan het gemiddelde woonhuis. En bij zo'n statig landgoed hoort een koninklijke tuin die natuurlijk dag en nacht onderhouden moet worden door iemand met groene vingers. Gelukkig is er een speciaal verblijfje voor de tuinman.

Dit enorme huis is natuurlijk alleen maar weggelegd voor de allerrijksten onder ons. Op Funda loopt het in ieder geval nog niet echt storm. Het huis staat inmiddels al meer dan een half jaar te koop. De makelaar wilde niet reageren of er al gegadigden zijn voor dit monsterlijke pandje.

Heb je geen zin om door de 126 foto's op Funda te scrollen? Hieronder is er een overzichtsvideo gemaakt