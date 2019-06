Meiden met naam Tess mogen volgende week in Hilversum gratis naar 'eigen' film

HILVERSUM - Heet jij Tess? Dan heb je geluk en mag je volgende week zondag in Filmtheater Hilversum gratis naar jouw 'eigen' film, genaamd 'Mijn bijzonder rare week met Tess'. Zij hebben dan namelijk een streepje voor.

Dat schrijft het filmtheater op Facebook.

Je moet er wel vroeg voor opstaan, want de voorpremière is zondag 30 juni om 11.00 uur. Alle meisjes die Tess heten, krijgen een gratis toegangsbewijs. Voorwaarde is dat je jouw identiteitsbewijs meeneemt. Let wel: op is op.

De film gaat over Sam die bang is om alleen over te blijven en zich alvast voorbereidt op de toekomst. Hij ontmoet Tess die een groot geheim met zich meedraait. Mijn bijzonder rare week met Tess draait vanaf 3 juli in de bioscopen.