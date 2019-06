Bruiloftsstoet neemt verkeersregels niet zo nauw: honderden euro's aan boetes

AMSTERDAM - Enkele automobilisten in een bruiloftsstoet hebben een bekeuring gekregen omdat ze meerdere verkeersregels aan hun laars lapten. Ze haalden rechts in, gaven geen richting aan en reden over de vluchtstrook. Een van hen probeerde zelfs - tevergeefs - aan de politie te ontsnappen.

De stoet reed gisteren over de A1 richting Amsterdam. Agenten hebben de stoet een tijdje onopvallend gevolgd waarna de overtredingen werden geconstateerd. De bestuurders die de verkeersregels niet zo nauw namen, kunnen rekenen op een boete van 95 tot 380 euro.

Achtervolging

Voor een van hen valt de bekeuring nog wat hoger uit. De politie gaf deze automobilist een stopteken omdat hij ruim 170 kilometer per uur reed in plaats van de toegestane 100 kilometer per uur. Maar hij negeerde het signaal en probeerde te ontkomen. Toen hij merkte dat dit niet lukte, gaf hij zich alsnog over.

Hij kon zich niet identificeren en moest later zijn rijbewijs naar het politiebureau brengen. Daar is het rijbewijs ingenomen. De bestuurder is ook aangemeld voor een verplichte cursus bij het CBR en krijgt een boetes van meer dan 1.000 euro in totaal.