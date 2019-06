Inzittenden van busje in Haarlem bedreigd met wapens en beroofd

HAARLEM - Meerdere passagiers van een busje zijn gisteravond om 23.30 uur overvallen in Haarlem door twee nog onbekende daders. De inzittenden werden bedreigd met een wapen en moesten waardevolle spullen afstaan.

Dat gebeurde op de Toekanweg in Haarlem. De slachtoffers werden, nadat de bestuurder het busje had geparkeerd, plotseling bedreigd en overvallen. De gewapende daders renden vervolgens weg in de richting van de Europaweg, waar ze in een vluchtauto sprongen.

Onderzoek

Wat ze hebben buitgemaakt, is nog niet bekend. De politie heeft de gewapende overval in onderzoek en is op zoek naar eventuele getuigen.