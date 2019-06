De Peiling: Landbouwminister vindt eten te goedkoop in Nederland

NOORD-HOLLAND - Eten is zo goedkoop in Nederland dat het milieu te zwaar wordt belast, voedsel wordt verspild en boeren te weinig verdienen. Dat vindt landbouwminister Carola Schouten. Ondertussen meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek dat voedselprijzen hard stijgen.

"De laatste decennia was het adagium dat we voldoende voedsel moesten produceren om alle monden te voeden", zegt landbouwminister Schouten in het Algemeen Dagblad. "Mijn nieuwe adagium is dat we voedsel produceren met een zo klein mogelijke belasting voor de leefomgeving. Dus met zo min mogelijk nadelen voor natuur, milieu en klimaat."

"In de jaren 70 waren wij ongeveer 20 procent van ons inkomen kwijt aan voedsel", zegt Schouten. "Dat is nu 10 tot 12 procent. Voedsel is ongelofelijk goedkoop geworden." Volgens de minister verdienen boeren te weinig aan hun producten en zijn de natuur en het milieu de dupe. "Door de lage prijzen zijn consumenten meer voedsel gaan verspillen."

Vandaag presenteert Schouten haar plan om de agrarische sector in Nederland om te vormen naar een ‘kringlooplandbouw’. De overheid gaat jaarlijks honderden miljoenen euro’s investeren in die omslag. Ook de consumenten gaat dat merken. De minister: "Ik kan niet uitsluiten dat de consument meer gaat betalen. Dat is de prijs voor voedsel dat meer in balans met de omgeving wordt geproduceerd. Daarvan profiteert uiteindelijk iedereen."

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn we de laatste tijd al fors meer gaan betalen voor onze boodschappen. Dat komt vooral door de verhoging van het btw-tarief van 6 naar 9 procent. Prijzen voor voeding lagen in mei 3,8 procent hoger dan een jaar eerder. Het is daarmee de hoogste prijsstijging op jaarbasis in tien jaar tijd. Vooral voor vlees en vis moet fors meer worden betaald.

