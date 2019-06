Ondanks verbod op verkoop lachgas ligt Hoorn 'bezaaid met ballonnen'

HOORN - Ondanks het verbod op de verkoop van lachgas middels ballonnen, ligt de binnenstad van Hoorn er vol mee in de naslag van de Hoornse Stadsfeesten die dit weekend hebben plaatsgevonden. "Hier schrikken we van", aldus Hoorns Belang in een brief aan de burgemeester.

Net als tijdens Koningsdag was de handel in lachgas in de gemeente Hoorn tijdens de Stadsfeesten van afgelopen weekend verboden. Om er op toe te zien dat de partydrug inderdaad niet verkocht wordt, zette de gemeente extra handhavers in.

Overal te koop

Renata Gravendijk van de politieke partij Hoorns Belang meldt dat de hele binnenstad toch bezaaid lag met gebruikte ballonnen. De foto's die ze hiervan maakte, laten volgens haar 'niets aan het toeval over en spreken boekdelen'.

"Zowel wij als vele binnenstadbewoners zijn hier heel erg van geschrokken", meldt zij in een brief aan de burgemeester. Renata Gravendijk vertelt aan NH Nieuws: "Het lachgas was ook overal te verkrijgen. Er reden zelfs auto's waar je dat spul gewoon kon kopen." Een bezoeker beaamt Gravendijk's woorden: "Het was echt niet normaal op zaterdagavond. Overal stonden ze ballonnen te blazen."

'Heeft dit beleid wel zin?'

De partij heeft gisteren een brief verstuurd naar de burgemeester: "Wij vragen ons oprecht af of uw evenementenbeleid wel zin heeft gehad en/of deze week voldoende is nagevolgd." Naast de vragen verzoekt de partij de burgemeester vooral om 'voldoende inzet' van boa's, handhaving en verscherpt toezicht.