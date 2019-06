Den Helder, Hoorn en Haarlem betalen meeste wachtgeld aan oud-wethouders

NOORD-HOLLAND - De gemeenten Hoorn, Den Helder en Haarlem hebben in de afgelopen vijf jaar het meeste wachtgeld gegeven aan oud-wethouders. Den Helder staat bovenaan de lijst: de gemeenten betaalde maar liefst 1,2 miljoen euro.

Dat blijkt uit onderzoek van actualiteitenprogramma EenVandaag. Alle 355 gemeenten zijn gevraagd naar de wachtgeldbedragen die ze van 2014 tot en met 2018 uitbetaalden aan oud-wethouders.

In totaal reageerden 297 gemeenten. Uit die cijfers bleek dat alle gemeenten in Nederland in totaal ruim 126 miljoen euro uitkeerden. Van de gemeenten die in Noord-Holland hun cijfers openbaar hebben gemaakt, is het bedrag in totaal ruim elf miljoen.

De Wethoudersvereniging verdedigt de uitgekeerde bedragen, omdat het voor oud-wethouders moeilijk is om een baan te vinden na ontslag. Werkgevers zijn huiverig om een oud-wethouder aan te nemen, bijvoorbeeld omdat ze bang zijn dat deze zich niet meer kan schikken in een ondergeschikte rol.

Negatieve beeldvorming

De vereniging is bezorgd over de negatieve beeldvorming rond de wachtgeldregeling. "Regelmatig ontstaat er discussie over nut en noodzaak van wachtgeld", zegt directeur Jeroen van Gool van de Wethoudersvereniging. "Maar afschaffen of verder versoberen zou grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van het lokale bestuur."