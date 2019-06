Vijf jaar na brand bowlingcentrum Venhuizen gaat rechtszaak van start

VENHUIZEN - Er staan vandaag vier mannen terecht voor de rechtbank in Alkmaar. Zij worden verdacht van het in brand steken van bowlingcentrum Party World Centrum in Venhuizen in 2013.

Op eerste kerstdag in 2013 breekt in het Party World Centrum in Venhuizen een grote brand uit. Bewoners van naastgelegen huizen en werknemers van omliggende bedrijven werden geevacueerd. Het bowlingcentrum wordt uiteindelijk compleet verwoest door de brand.

De eigenaresse ging er altijd uit van een technisch mankement de brand had veroorzaakt. Het Openbaar Ministerie ziet dat echter anders en stelt dat de brand is aangestoken. Vijf jaar geleden werd deze conclusie getrokken na uitvoerig onderzoek van het Egmondse expertisebureau Biesboer. Een woordvoerder van het bureau zei destijds dat er nauwelijks twijfel is over het feit dat de brand is aangestoken: "Het is nu alleen nog zoeken naar de daders."

Vier mannen uit Nieuwegein, Hem, Zwaag en Utrecht worden ervan verdacht dat zij de brand van het bowlingcentrum hebben aangestoken. Zij staan vandaag en woensdag terecht voor de rechtbank in Alkmaar.