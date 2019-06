Veel schade na brand in bedrijfspand in Huizen

HUIZEN - In een bedrijfsverzamelgebouw aan de Handelsweg in Huizen is vanochtend brand uitgebroken. Het interieur is zwaar beschadigd geraakt.

De brand woedde op de begane grond van het pand. Volgens een getuige stond het gebouw vol met rook, maar kreeg de brandweer het snel voor elkaar om het vuur te blussen.

Onderzoek moet uitwijzen waardoor de brand is ontstaan.