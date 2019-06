Man (19) ernstig mishandeld in Heemskerk: "Ze sloegen van achter op hem in"

HEEMSKERK - Een 19-jarige man is in de nacht van zaterdag op zondag ernstig mishandeld in Heemskerk. Hij fietste vanaf een feestje naar huis, toen hij op de Beneluxlaan tegen werd gehouden door een groep mannen en vervolgens hard van achter werd geslagen.

Het ging mis vlakbij de rotonde met de Duitslandlaan, vertelt zijn moeder Diana Romijn aan NH Nieuws. "Mijn zoon zag iemand op straat staan en wilde die persoon ontwijken. De man rende naar hem toe en pakte zijn fiets vast. Vervolgens kwamen ook de andere mannen tevoorschijn en werd er van achter op hem ingeslagen. De eerste klap kwam meteen in zijn gezicht terecht."

Uiteindelijk weet haar zoon weg te komen door de man die zijn fiets vasthield weg te duwen, maar zijn verwondingen zijn ernstig. "Hij heeft zijn jukbeen en oogkas gebroken. Mogelijk moet hij worden geopereerd."

Aangifte

Toen Diana's zoon rond 4.15 uur thuiskwam, hebben ze direct de politie gebeld. Haar man is nog in de auto gestapt en naar de Beneluxlaan gereden, maar de groep mannen was al nergens meer te bekennen. Vandaag heeft haar zoon aangifte gedaan.

Volgens het slachtoffer ging het om een groepje van in totaal vier of vijf mannen. "Ze hadden allemaal capuchons op, dus hij kon geen signalement aan de politie geven. Mijn zoon is groot en stevig, maar de mannen wisten hoe ze iemand moesten raken. Misschien doen ze aan vechtsport."

Camera's

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat het slachtoffer vandaag aangifte heeft gedaan en onderzoekt de zaak. Volgens Diana is het noodzakelijk dat de politie snel handelt. "Er hangen in de buurt drie camera's, maar sommige camerabeelden blijven niet lang bewaard."

Diana's zoon is erg geschrokken, vertelt ze. "Het doet wat met hem. Hij heeft een grote vriendengroep. Wanneer het mogelijk is, fietst hij niet meer alleen naar huis."