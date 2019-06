Ramkraak op juwelier in Haarlem: daders nog op de vlucht

HAARLEM - Een juwelier aan de Generaal Cronjéstraat in Haarlem is vanochtend vroeg doelwit geweest van een ramkraak. Met een auto is het rolluik van de zaak kapotgereden en konden de dader(s) binnenkomen.

Het voertuig ging er na de ramkraak vandoor. Niet veel later kreeg de politie door dat er een aanrijding was gebeurd op de Oudeweg. Een auto zou zijn doorgereden richting de A200. "Mogelijk gaat het hierbij om het vluchtvoertuig van de ramkraak", aldus de politie.

Schade

In beide gevallen hebben ooggetuigen doorgegeven dat het om een grijze Audi of BMW zou gaan. Het voertuig heeft rechtsvoor en aan de achterkant schade.

Of de overvallers iets hebben buitgemaakt, is niet bekend. De politie is nog volop onderzoek aan het doen. "We weten inmiddels dat er mensen zijn die de ramkraak hebben gezien", aldus een woordvoerder. "We zouden het op prijs stellen als zij zich bij ons melden."