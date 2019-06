Man op klaarlichte dag zwaar mishandeld in Velsen-Noord

VELSEN-NOORD - Een man is 12 juni op klaarlichte dag zwaar mishandeld in Velsen-Noord. Het slachtoffer werd vanuit het niets belaagd door een brommerrijder.

De man liep 'behoorlijk letsel' op, zo meldt de politie. Hij liep rond 13.45 uur vanaf het station Beverwijk naar Velsen-Noord. Een brommer kwam ter hoogte van de Velsertraverse achter het slachtoffer aan gereden.

De dader stapte af en mishandelde het slachtoffer. Volgens de politie was een man met een hond getuige van de mishandeling. De politie zoekt hem en eventuele andere getuigen.

"Wederom een zware mishandeling. Geweld vanuit het niets en zonder aanleiding", schrijft de politie van de regio IJmond op Facebook. "Het houdt nooit op..."

Pilotenbuurt

In de omgeving was in de afgelopen maanden regelmatig sprake van geweld. Zo was in Heemskerk en Beverwijk een jeugdbende actief in de Pilotenbuurt. De buurt ligt verspreid over de twee plekken.

Begin juni werd een samenscholingsverbod ingevoerd door de burgemeester van Beverwijk Martijn Smit. Het verbod leek zijn vruchten af te werpen.