Gedupeerde eindexamenleerlingen van school in Driehuis vandaag opnieuw aan de bak

DRIEHUIS - De 38 eindexamenleerlingen Duits en biologie van de Duin en Kruidbergmavo in Driehuis moeten vandaag nogmaals hun examen maken. Het postpakket met de gemaakte examens, dat volgens protocol voor de tweede correctieronde aangetekend naar een andere school was verzonden, raakte bij PostNL zoek en is nooit boven water gekomen.

Omdat er daardoor geen tweede externe correctie is geweest, moeten de twee examens volgens de regels van de Inspectie van het Onderwijs over. De school liet eerder weten dit 'zeer vervelend' te vinden. "We doen er alles aan om de examenkandidaten die dit betreft zo goed mogelijk te ondersteunen bij de herkansing."

Ook andere leerlingen, die examens hebben gemist of die niet hebben gehaald, kunnen vanaf vandaag tot en met donderdag in de herkansing.