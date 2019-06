Brand bij monumentale B&B op Zaanse Schans: acht gasten in veiligheid gebracht

ZAANDAM - Bij Koopmanshuys D'Mol, een bed & breakfast in een monumentaal pand op de Zaanse Schans, is gisteravond laat brand uitgebroken. Door snel handelen van de eigenaren konden alle acht gasten op tijd het pand verlaten en raakte niemand gewond.

"Maar er is wel veel schade", aldus bewoner Sharon Brand. "Vooral op de eerste etage, door roet en water. We worden nu net wakker in een hotel en gaan straks terug naar ons huis om te kijken hoeveel schade er precies is."

Snel gehandeld

De brand brak gisteravond rond 22.45 uur uit in het pand aan de Kalveringdijk. "Vermoedelijk is het ontstaan bij de cv-ketel", aldus Sharon. "We lagen al in bed en ineens stond de kamer vol met rook. We hebben meteen 112 gebeld en daarna onze acht gasten wakker gemaakt. Iedereen stond met een paar minuten buiten."

Door het snelle handelen raakte niemand gewond. De gasten zijn op een andere plek opgevangen. "We balen natuurlijk enorm, maar kunnen ook goed relativeren", aldus Sharon. "Het zijn maar spullen."