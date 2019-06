Beverwijk Uit de Kunst: kunstzinnig festival met bier, jazz én koormuziek

BEVERWIJK - Je kon er vandaag in Beverwijk niet omheen, want van verre waren de optredens al te horen. Zondagmiddag om 14.00 uur ontbrandde de negende editie van Beverwijk Uit de Kunst op het Kerkplein in Beverwijk.

Van klassieke muziek tot blues, jazz én koormuziek. Het aanbod op de zes podia rond de Wijkertoren was groot. Naast de muziek is het toverwoord ook kunstzinnig, met creatievelingen en organisaties die zich zondag etaleerden.

"We willen vooral laten zien hoeveel en wat voor organisaties Beverwijk aangenaam maken om in te leven", vertelt organisator Mark van der Jagt tegenover mediapartner IJmond Nieuws. "We hebben hier ontzettend veel te beleven. Bandjes, gezelschappen; je ziet echt hoe rijk Beverwijk is op cultureel gebied."

Hoogtepunt

Een van de belangrijkste redenen om het dit keer in juni te organiseren was het teleurstellende weer bij de voorgaande edities rond september. Een goede zet denken bezoekers, zo vertellen ze. "Dit is toch goud", zegt de een. Een ander: "Ik woon in Beverwijk en dit zijn toch wel een van de hoogtepunten, zeker met dit prachtige weer."