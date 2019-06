Vrijwilligers houden openluchtbad in Uitgeest draaiende: "Hele jeugd hier doorgebracht"

UITGEEST - In Noord-Holland worden diverse openluchtbaden door vrijwilligers gerund. Zwembad De Zien in Uitgeest is hier een mooi voorbeeld van. Dankzij een groep betrokken inwoners werd het zwembad in 2014 van de ondergang gered. Sindsdien houden meer dan 100 vrijwilligers alles draaiende.

De Zien bestaat sinds 1962. De eerste jaren werd het druk bezocht, maar dat veranderde in de loop der tijd. In 2013 lukte het de uitbater maar niet om het bad rendabel te krijgen en ook de gemeente wilde er geen geld meer insteken. Toch beleefde De Zien in 2014 een doorstart. Het werd dan volledig gerund door vrijwilligers.

'Overal nodig'

Dick Adrichem is vrijwilliger van het eerste uur. Naast zijn baan als vrachtwagenchauffeur is hij vaak aan het werk in De Zien. "Eigenlijk ben ik een manusje van alles. Ik sta aan het bad, ik ben huismeester, ik loop bij de EHBO en ik sta in de kantine als het moet. Dus overal waar ik nodig ben, ben ik", vertelt hij lachend.

Adrichem vindt het belangrijk dat het zwembad behouden blijft voor de volgende generaties. "Ik kom uit een gezin van negen kinderen. We gingen niet op vakantie, maar kregen wel een zwemabonnement. Mijn hele jeugd heb ik hier doorgebracht. Ik ben er echt trots op dat we met z'n allen dit zwembad voor het dorp kunnen behouden", aldus Adrichem.

Blije gezichten

Het zwembad is met het mooie weer goed gevuld. Er kunnen maximaal 1.300 mensen in. Dat is keihard werken, maar Adrichem doet het graag. "Je hebt allemaal blije gezichten. Vooral met mooi weer dan zie je iedereen genieten. En ook in het dorp wordt je aangesproken op wat je doet, dat is geweldig."

Toch is het niet alleen maar rozengeur en maneschijn, want de klok tikt. Volgens bestuursvoorzitter Margriet de Beurs is er grote behoefte aan nog meer vrijwilligers. "Honderd lijkt heel veel, maar niet iedereen is altijd beschikbaar of even geschikt voor elke functie. Op drukke dagen moet er bijvoorbeeld wel voldoende toezicht zijn. Dat is best een verantwoordelijkheid", legt De Beurs uit aan NH Nieuws.

Volgend jaar moet het zwembad geheel zonder subsidie van de gemeente zien te overleven. Volgens De Beurs is het laatste woord hierover nog niet gesproken. "We vervullen een hele belangrijke functie voor het dorp, daar zou je als gemeente best wel wat geld in mogen steken", aldus De Beurs.

Jouw Noord-Holland

Noord-Holland is misschien wel de meest innovatieve provincie als het gaat om kenniseconomie en circulaire economie. De provincie stimuleert op tal van gebieden initiatieven die hieraan bijdragen. In Jouw Noord-Holland laten we dat zien met nieuwsverhalen en video's op onze online platformen én op radio en tv. Jouw Noord-Holland wordt gemaakt in samenwerking met de provincie Noord-Holland.