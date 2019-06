Frisbeespektakel met spelers van over de hele wereld: "Echt een teamsport!"

AMSTERDAM - Het zijn spectaculaire dagen geweest op Sportpark De Eendracht in Amsterdam waar de wereldtop van Ultimate Frisbee in actie kwam. 1650 deelnemers in 80 teams kwamen op het internationale toernooi in actie en genoten zichtbaar op- en naast het veld.

Hoewel er veel fanatiekelingen voor het hoogst haalbare gingen, draait niet alles om winnen. "Er is een hele relaxte sfeer hier", vertelt Benjamin Oort van tweevoudig finalist Team Grut. "Frisbee wordt ook gespeeld zonder scheidsrechter, dat is een belangrijk aspect van de sport. Iedereen is heel relaxt, het is meer een soort combinatie tussen een festival en heel hoog en hard spelen."

Samen

Bij de sport wordt er zeven tegen zeven gespeeld op een veld en de wedstrijden duren negentig minuten. "Er wordt vaak de vraag gesteld of het een wedstrijdje is wie het verst kan gooien", geeft Lola Dam aan. "Dat is het helemaal niet, want het is echt een teamsport. Samen proberen aan de overkant te komen zonder te lopen met de frisbee en punten scoren."



Duidelijk is dat het niet alleen om de sport gaat, want langs het finaleveld zitten vele uitgespeelde deelnemers te genieten van de zon. De sfeer is een belangrijk aspect van het toernooi, zeker ook voor de internationale gasten. "Iedereen kan hier vinden wat hij zoekt", vertelt een Russische atlete. "Als je veel wil spelen dan kan dat, maar als je wil feesten dan kan dat ook. Er is voor ieder wat wils." Een Australische deelneemster vult aan: "Het gaat om het ontmoeten van nieuwe mensen, en spelen met en tegen onbekenden. Een goed team neerzetten."