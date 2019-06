Beboete Thierry Baudet vindt de regels voor snorscooters verwarrend

AMSTERDAM - Thierry Baudet gaat de boete die hij kreeg omdat hij met een snorscooter op een fietspad reed, 'natuurlijk' betalen. Dat laat de leider van Forum voor Democratie weten. Hij zegt dat hij niet op de hoogte was of hij nou wel of niet op de Overtoom in Amsterdam op de rijbaan moest rijden.

Baudet werd gisteren door handhavers bekeurd toen hij met de deel-snorscooter op het fietspad reed. Het werd vastgelegd door een inwoner en gedeeld via een tweet van D66-raadslid Jan-Bert Vroege.

Forum voor Democratie bevestigt nu dat het inderdaad om de partijleider gaat. Hij koos bewust niet voor de rijbaan omdat het hem gevaarlijk leek, laat de partij weten.

Spijt

'De regels over waar je nou wel en niet op de rijbaan moet rijden, is in Amsterdam op een aantal plekken nog steeds verwarrend. Het spijt hem dat hij kennelijk een onjuiste keuze heeft gemaakt.'

De boete die Baudet heeft gekregen voor het rijden op het fietspad, bedraagt 95 euro. Daar komt nog wel 9 euro administratiekosten bij. Dat hij geen helm droeg, heeft geen invloed gehad op de hoogte van de boete.