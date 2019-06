Twee jaar na verwoestende brand nieuw clubhuis voor volkstuinvereniging Huizen

HUIZEN - De volkstuinvereniging in Huizen mag zich sinds de grote brand in 2017 eindelijk weer eigenaar noemen van een nieuw clubgebouw. Gisteren was de grote opening van Het Groene Hart: een splinternieuw complex met een opslag en zelfs een winkel.

In augustus 2017 ging werd het complete verenigingsgebouw in de as gelegd. Na onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Dat maakte het verdriet bij de leden van de vereniging des te groter.

Lees ook: Volkstuinders in Huizen bouwen vrolijk aan nieuw clubgebouw

De leden lieten het er echter niet bij zitten en staken de handen uit de mouwen om zo snel mogelijk een nieuw terrein op te bouwen. In 2018 gingen de eerste palen in de grond en nu, zo'n 8 maanden later, is de grote opening daar.

"Er zijn een hoop vrijwilligers die een handje hebben geholpen. En nu is het moment eindelijk daar dat de deuren open kunnen", aldus Ellen Kostelijk tegen NH Nieuws.