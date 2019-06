Susan zwemt dagelijks haar pijn weg in de natuur: "Hoe kouder hoe beter"

MUIDERBERG - Het zwemmen in open water is voor Susan Houbraken niet alleen een passie, maar ook noodzaak. Als gevolg van een auto-ongeluk heeft Susan Houbraken al meer dan twee jaar last van chronische pijn in haar schouder en nek. Door het zwemmen in het koude water vergeet ze de pijn en voelt ze zich even vrij van ongemakken.

Elke dag zwemt Susan Houbraken in de Dobbertjeskom vlakbij haar huis in Muiderberg. En dat doet ze niet alleen in de zomer. Ook in de winter duikt ze er graag in. Hoe kouder hoe beter. "Die kou heb ik echt nodig. Dan sla ik met mijn klompen een gat in het ijs en duik ik erin. De kou verdooft de pijn. Dan voel ik me pijnloos en dat geeft me zo’n enorme boost", vertelt Susan tegen NH Nieuws.

Susan is niet de enige die baat heeft van zwemmen in open water. Wat begon als therapie, groeide uit tot een zoektocht naar verhalen van andere open water zwemmers. Ze startte het platform Frisse Duik. Hierop staan videoreportages die ze maakt van zwemmers. "Dat zijn mensen met ziektes als reuma, crohn of kanker. Allemaal komen ze weer in hun lijf als ze het koude water opzoeken", aldus Susan.

In de zomer is het water in de Dobbertjeskom te warm en moet Susan de kou elders zoeken. Hiervoor gaat ze twee keer per week naar de 'Tank van Henk' in Blaricum. Henk heeft last van reuma en heeft hiervoor in zijn schuur een grote tobbe met koud water gemaakt. "Het water is daar 2 graden. Daarin zit ik vijf minuten helemaal stil en dan kom ik helemaal tot rust", vertelt Susan.

Jouw Noord-Holland

Noord-Holland is misschien wel de meest innovatieve provincie als het gaat om kenniseconomie en circulaire economie. De provincie stimuleert op tal van gebieden initiatieven die hieraan bijdragen. In Jouw Noord-Holland laten we dat zien met nieuwsverhalen en video's op onze online platformen én op radio en tv. Jouw Noord-Holland wordt gemaakt in samenwerking met de provincie Noord-Holland.