Politie pakt hardvaarders aan op water in Medemblik

MEDEMBLIK - Vaarliefhebbers in Medemblik kan het vast niet zijn ontgaan. De politie heeft vrijdag een grote controle uitgevoerd op het binnen- en buitenwater. Omwonenden van het dorp klaagden al maanden over incidenten op het water, zoals te hard varen en geluidsoverlast.

Wat volgens de politie vooral opviel tijdens de controle was het grote aantal mensen dat op het water dobberde zonder vaarbewijs. Maar ook het te hard, te dicht langs de kant varen. "In de rietkragen zitten broedende vogels met eieren. Die worden op deze manier het nest uitgejaagd. Dat is erg schadelijk", aldus politieagent Reno Hassink.

De controle, die in samenwerking met de gemeente werd georganiseerd, is ook een waarschuwing voor de vaarliefhebbers deze zomer. "We willen hiermee een signaal afgeven: 'hé, de politie is er ook'", vertelt agent Jeroen Smit.

'Smeris'

Alle mensen die werden gecontroleerd, kregen een ludiek cadeau mee van de politie. Voor de zonnige dagen mogen ze zich insmeren met 'smeris' zonnebrandcrème.

De komende zomer wordt de controle op het water in Medemblik regelmatig herhaald.