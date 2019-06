Man neergestoken in Amsterdam na ruzie, dader op de vlucht

AMSTERDAM - Bij het Damrak in Amsterdam is een man neergestoken na een ruzie. De dader is daarna op de vlucht geslagen. Het slachtoffer is aanspreekbaar, maar is wel naar het ziekenhuis vervoerd.

De man werd halverwege het Damrak neergestoken. De politie vond het mes waarmee het slachtoffer vermoedelijk werd neergestoken, in de Haringpakkerssteeg. De politie sluit niet uit dat er meerdere betrokkenen in het spel waren.

Volgens een politiewoordvoerder ging aan de steekpartij een ruzie vooraf.