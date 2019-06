Man schiet in de lucht met vuurwapen in Amsterdam en meldt zichzelf bij politie

AMSTERDAM - Een man heeft vannacht één of meerdere keren in de lucht geschoten in de Van Ostadestraat in Amsterdam. Nadat meerdere politie-eenheden ter plaatse kwamen, heeft hij zichzelf gemeld. Hij is aangehouden.

De hulpdiensten kregen iets na 01.00 uur 's nachts melding van de schietpartij. Toen ze ter plaatse kwamen, bleken er geen slachtoffers te zijn.

Wel meldde zich een man bij de politie die vertelde betrokken te zijn bij het voorval. Hij is aangehouden en de politie heeft het vuurwapen in beslag genomen. Waarom de man in de lucht schoot, is niet bekend.