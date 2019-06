Gewonden bij ongeluk met auto en scooter in Den Helder

DEN HELDER - Op de IJsselmeerstraat in Den Helder zijn bij een ongeluk meerdere mensen gewond geraakt. Hoeveel gewonden er zijn is niet bekend, meldt de politie. Ook is onduidelijk of de verwondingen ernstig zijn.

Bij het ongeluk waren een auto en een scooter betrokken, meldt de politiewoordvoerder. Op foto's is te zien dat ze zijkant van de auto flink beschadigd is. Er is bij de botsing ook een lantaarnpaal geraakt en het lijkt erop dat de auto ook nog tegen een boom is gereden.

Het is nog niet duidelijk wat er precies misging. De politie doet daar nog onderzoek naar.