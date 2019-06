Agente met PTSS vraagt geld voor opleiden hulphond: "Bang dat ik anders in diep gat val"

HAARLEM - Over twee maanden wordt Diana van Kekeren eervol ontslagen. Na 26 jaar dienst kan ze haar werk als politieagent niet meer volhouden omdat ze PTSS heeft. Ze wil graag een hulphond. Om die op te leiden is veel geld nodig en daarom is ze een doneeractie gestart.

Het opleiden van een PTSS-hulphond wordt door niemand vergoed en kost 20.000 euro. Diana heeft de hond nodig omdat ze meerdere trauma's opliep bij politiewerk.

Ze werkte bij de noodhulp toen het misging. "In een korte periode heb ik een aantal overleden kinderen meegemaakt", vertelt ze. "En een vechtpartij op het station in Heemskerk. Die is behoorlijk uit de klauwen gelopen, waardoor ik een paar keer tussen het perron en de trein viel." Achteraf bleek dat de gebeurtenissen heel veel met haar hadden gedaan.

Kindergegil

In 2012 kreeg ze de diagnose PTSS. Ze werkte nog een tijd door als wijkagent, maar ook dat lukt nu niet meer. "Voor mij is kindergegil, ook al hebben ze plezier, schrikken. Omdat er gevaar dreigt. Dus eigenlijk dreigt er altijd gevaar", vertelt ze. "Dan voel je de adrenaline door je lijf heen en je hele lichaam staat strak. En alert, schrikkerig."

Het valt haar zwaar dat ze eervol wordt ontslagen, maar veel meer dan tuinieren, naast de vijver zitten en een vast rondje lopen, kan ze op moment niet. Een hulphond kan haar helpen om te gaan met de stress. Daarnaast hoopt ze met het opleiden van de hond weer een doel te krijgen in haar leven. "Dat ik wat te doen heb. Want ik ben bang dat ik anders in een heel diep gat val."

