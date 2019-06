Witte Kerk Sint Pancras verkocht: 'We kunnen er nog jaren kerken'

SINT PANCRAS - Goed nieuws voor mensen die graag in de Witte Kerk in Sint Pancras komen: De kerk is de komende jaren gewoon open voor mensen die "willen kerken", zegt Klaas Kloosterboer van de stichting Vrienden van de Witte Kerk. In januari werd bekend dat de kerk van de hand werd gedaan. Er is nu een nieuwe koper.

Dat is de uitkomst van een vergadering van de kerkenraad.

Het kerkgebouw komt uit 1550 en is gezichtsbepalend voor het dorp. De kerk, met naastgelegen verenigingsgebouw, werd te koop gezet omdat er te weinig mensen naartoe kwamen. "De exploitatie van deze kerk kost 25.000 euro per jaar. Dat moet opgebracht worden door een steeds kleiner aantal kerkgangers. Het is niet meer op te brengen", zei Jaap Purmer van de stichting eerder tegen NH Nieuws.

Over vijftien jaar pas volledig eigenaar

Kloosterboer wil nog niet erg veel over de afspraken vertellen. Wel maakt hij duidelijk dat er nog vele jaren "gekerkt" kan worden in de Witte Kerk. Stichting Adapt, die opkomt voor erfgoed in Alkmaar, weet al wat meer te melden over de afspraken.

De nieuwe eigenaar zou uiterlijk over vijftien jaar pas volledig eigenaar van de kerk en de grond worden. Tot 2034 moet hij zich nog aan allerlei regels houden.

Zo mag de gemeente onder meer nog vijftien jaar gratis tien erediensten houden in de kerk, meldt Adapt. Ook mag het gebouw door de gemeente gratis worden gebruikt voor huwelijken en uitvaarten. Daarnaast mag de eigenaar de bestemming van de kerk niet zonder toestemming van de gemeente wijzigen.

De kerk krijgt volgens een woordvoerder de komende tijd ook nog "andere functies". Welke dat zijn, wordt eind volgende week bekendgemaakt.