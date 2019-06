'Thierry Baudet staande gehouden voor scooterrijden op fietspad Amsterdam'

AMSTERDAM - Thierry Baudet zou vanavond staande gehouden zijn door handhavers van de gemeente Amsterdam. Hij heeft op een elektrische scooter op het fietspad gereden, beweert D66-raadslid Jan-Bert Vroege.

Vroege tweette om 18.50 uur vanavond een foto van een man, leunend op een elektrische deelscooter met iemand achterop. Hij staat bij het fietspad op de Overtoom. Bij hem staan twee handhavers van de gemeente.

"Zo ziet Annabel Nanninga het graag. Flink handhaven tegen overtreden van regels met je e-scooter zonder helm op het fietspad", schrijft het Raadslid van D66 bij de tweet. "Maar is dat niet...", waarmee Vroege insinueert dat het om Thierry Baudet gaat.

AT5 heeft geprobeerd contact te zoeken met Forum voor Democratie, maar de partij was niet bereikbaar voor commentaar.

De man op de foto heeft inderdaad behoorlijk wat gelijkenissen met de leider van Forum voor Democratie, die in Amsterdam woont. Sinds 8 april is het op veel plekken in de stad, waaronder de Overtoom, verboden met een snorscooter op het fietspad te rijden. Sinds begin deze maand worden overtreders ook daadwerkelijk bekeurd. Of ook Baudet de boete van in totaal 104 euro heeft gekregen, is niet bekend.

Lees ook: Protesterende scooterrijders scheuren al toeterend door Amsterdam

De maker van de foto, iemand anders dan Vroege zelf, geeft aan AT5 aan inderdaad Thierry Baudet te hebben gezien, rond 18.00 uur vanavond op de Overtoom. "Ik ken hem niet persoonlijk, maar al mijn buren zeggen ook dat het 'm is. Hij had een jonge vrouw achterop."