Bestolen fanfarekorps treedt vrijdag weer op

HAARLEM - Vrijdag spelen de bandleden van Blij met Muziek weer. Ze treden dan op bij de avondvierdaagse in Haarlem. Eerder deze week werd een aanhanger vol instrumenten van de Haarlemse fanfare gestolen. Gisteren werd een groot deel teruggevonden.

"We zijn hartstikke blij. We missen nog wel wat onderdelen, maar we zijn heel blij dat we het grootste deel hebben teruggevonden", zegt Juria van der Lubbe van fanfarekorps Blij met Muziek. In de repetitieruimte aan het Terschellingpad aten de leden van de groep vanmiddag taart om te vieren dat de instrumenten gevonden zijn.

De spullen werden in de nacht van 12 op 13 juni gestolen. De politie vond de instrumenten vandaag terug langs de Noordweg in Beverwijk. Een aanhangwagen waarin de instrumenten zaten, is nog niet terecht.

André Rieu hoorde ook van de diefstal. Hij besloot nieuwe instrumenten te kopen voor het korps, maar dat hoeft nu dus niet meer. Het is onduidelijk of Rieu de nog niet teruggevonden spullen alsnog vergoedt.