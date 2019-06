Het nieuwe Oudesluis viert de toekomst: "Een fijn, klein Noord-Hollands dorp"

OUDESLUIS - Na jaren keihard werken is vandaag de opening van Oudesluis 2.0 gevierd. Het dorp verloor in 2015 zijn school maar kreeg daar, door hard werken van de eigen bewoners, een dorpshuis met nieuwe woningen, een park, een sportcomplex en een opgeknapte voetbalclub voor terug.

Bij de oude school, inmiddels een multifunctionele ruimte, werd vanmiddag als openingshandeling een grote vlieger opgelaten. Bij het nieuwe park even verderop werd een informatiebord onthuld. "We zijn heel blij met het resultaat", zegt voorzitter Kees Doets van Dorpsbelang Oudesluis.

"We hebben 500.000 euro gebruikt vanuit de Kop Werkt (het samenwerkingsverband van de vier gemeentes in de Noordkop). We hebben dat geld door eigen inzet en met hulp van het bedrijfsleven bijna weten te verdubbelen." Burgemeester Marjan van Kampen van de gemeente Schagen onderstreepte de inzet van de bewoners tijdens haar speech vanmiddag.

Erepenning

Voor voorzitter Kees Doets zat er nog een extra feestelijk tintje aan de middag. Voor al zijn werk voor het dorp kreeg hij uit handen van de burgemeester de Erepenning van Verdienste. "Dat doen we echt niet vaak, dat is heel bijzonder", vertelde Van Kampen erbij. "Je bent gewoon een man van grote klasse."

"We raakten door het verlies van de school het hart van ons dorp kwij.", vertelt Doets die er zelf nog directeur was. "Maar we zijn niet bij de pakken neer gaan zitten. De haren worden misschien wat grijzer, maar de geest blijft jong. En we zorgen met dit soort mogelijkheden dat dit een hartstikke fijn, klein Noord-Hollands dorp is waar een ieder met plezier kan leven en wonen."