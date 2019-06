Gewonde bij schietincident in parkeergarage in Amsterdam-Oost

AMSTERDAM - (AT5) In een parkeergarage aan de Marcusstraat in Amsterdam-Oost is vanmiddag geschoten. Eén persoon is daarbij gewond geraakt.

De schietpartij gebeurde rond 15.00 uur in een niet-openbare parkeergarage. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, maar was nog wel aanspreekbaar. De verdachte is nog voortvluchtig. Wat er precies is gebeurd in de parkeergarage is nog onduidelijk, de politie doet er onderzoek naar.