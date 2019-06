Oranjevrouwen zeker van plek in achtste finales WK

VALENCIENNES - Oranje heeft nog niet het niveau van het EK, waar de ploeg Europees kampioen werd. Daarvoor is het spel vaak nog te slordig. Na een moeizame eerste helft won de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman uiteindelijk met 3-1 van het fysiek spelende Kameroen. Met de winst stelde de ploeg een plaats in de achtste finales van het WK al vast zeker. De Nederlandse doelpunten kwamen op naam van Vivianne Miedema (2x) en Dominique Bloodworth.

Oranje startte met Anouk Dekker op de plek van de geblesseerde Stefanie van der Gragt in een vrijwel geheel oranje gekleurd stadion in Valenciennes.

De ploeg begon aardig aan het duel. Er werd aanvankelijk meer de diepte gezocht en er zat meer snelheid in het spel dan in het eerste duel tegen Nieuw-Zeeland (1-0). Lang duurde dat niet want na de eerste twintig minuten werd het spel opnieuw slordiger. Dat kwam deels ook door het fysieke spel van Kameroen.

Nederland kwam in de eerste helft niet tot echte doelpogingen omdat de laatste pass of de voorzet niet goed was. Kameroen kreeg een goede kans na een foute pass van Anouk Dekker in de opbouw en een slecht tackle van Desiree van Lunteren. Oranje had geluk dat Gabrielle Aboudi Onguéné de bal naast schoot.

Miedema scoort

Vier minuten voor de rust gaf Shanice van de Sanden dan wel een goede voorzet na een een-tweetje met Jackie Groenen. Vivianne Miedema kopte de bal met duik achter de keepster van Kameroen. Het was haar 59e doelpunt in Oranje, waarmee ze op gelijke hoogte kwam met Oranje-topscoorster aller tijden Manon Melis.

Gelijkmaker

Twee minuten later was het gelijk. Een lange bal stuiterde wat vreemd, waardoor keepster Sari van Veenendaal mis taste en Onguéné kon scoren.

Bloodworth 2-1

Meteen na de rust kwam Oranje op 2-1.Uit een vrije trap kwam de bal voor. Dominique Bloodworth had meteen kunnen scoren, maar kreeg de bal via een speelster van Kameroen opnieuw voor haar voeten en tikte toen wel binnen.

Met nog tien minuten te gaan sloeg de schrik toe. Kameroen kreeg een grote kans via invalster Akaba. Haar schot ging via het been van Sherida Spitse maar net naast.

Opnieuw Miedema

Vijf minuten voor tijd maakte Miedema aan alle onzekerheid een einde door haar 60e goal te scoren voor Nederland en daarmee staat de pas 22-jarige alleen bovnaan de lijst van topscorers van Oranje.

Met nog de wedstrijd tegen Canada te gaan in de poule, is Nederland nu al zeker van de achtste finales met zes punten uit twee wedstrijden.

Opstelling Nederland: V. Veenendaal; v. Lunteren, Dekker, Bloodworth, v. Es (v. Dongen/86); Groenen, v.d. Donk (Roord/70), Spitse; v.d.Sanden (Beerensteijn/66), Miedema, Martens

Opstelling Kameroen: Ndom; Feudjio, Leuko, Manie, Johnson, Meffometou; Abam (Nchout/60), Yango, Mgo Mbeleck (Meyong/66), Onguéné; Enganamout (Akaba/76)