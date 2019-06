Hoera! Beverwijk heeft weer een 100-jarige: Johan Dekker

BEVERWIJK - Johan Dekker krijgt zaterdagochtend knuffel na knuffel. Niet zomaar, hij is jarig en blaast vandaag honderd kaarsjes uit. Extra speciaal: hij is momenteel de enige levende Beverwijker die de honderd jaar is gepasseerd.

Dekker werd op 15 juni 1919 geboren in Batavia, Nederlands-Indië. Daar groeide hij ook op en begon hij zijn werkleven als agrariër met één koe en één geit op het landgoed. In 1953 zet hij koers naar de Bergerslaan in Beverwijk en gaat hij werken als beroepsmilitair voor defensie. "Dit is een hele speciale dag, 100 jaar geleden kwam mijn vader ter wereld", lacht een van zijn twee zoons Simon tegenover NH Nieuws. "Een ontzettend vrolijke dag zou ik zeggen."

Die vrolijkheid spat er in zijn kamer in zorgcentrum Meerstate in Heemskerk ook vanaf, waar de Beverwijker sinds zes jaar wordt verzorgd. Dekker is niet alleen slechthorend, maar ook herstellende van een hersenbloeding. Vandaag kan dat de pret niet drukken, als hij even later in de ontvangstkamer wordt toegezongen door de burgemeester van Beverwijk, Martijn Smit.

Uitdagingen

Zijn kleinzoon geniet van een lachende opa. "Dit hadden we de afgelopen jaren niet kunnen denken", verwijst hij naar de uitdagingen die zijn grootvader moest overwinnen. "Je denkt elke keer: 'was dit de laatste keer dat ik 'm zag?' Maar dan zit hij er toch weer. Dit is een leeftijd daar kan je alleen maar van dromen."